Escursioni con i cani "Fate attenzione"

Dal Sast arriva un monito incentrato sui rischi delle escursioni montane in compagnia dei propri amici a quattro zampe e del rischio che questi potrebbero correre a loro volta. L’argomento è particolarmente attuale anche alla luce della tragedia di domenica, quando hanno perso la vita sul Monte Cavallo, la professoressa Giovanna Di Nardo e il suo cani, precipitati entrambi. Il suo compagno di escursione è invece rimasto ferito gravemente e recuperato nella notte, mentre il suo cane è stato salvato lunedì. "Bisogna sempre avere presente che l’animale da compagnia condivide la sorte del suo conduttore, seguendolo purtroppo anche nel caso di una tragedia - spiegano i tecnici -. É necessario utilizzare specifiche cautele e non va dimenticato che l’escursione, soprattutto in tratti alpinistici non prettamente escursionistici, può nascondere insidie e forti criticità, anche per un cane allenato al cammino".

Fiorella Corti