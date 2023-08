Escursione fatale Muore a 30 anni sulle Alpi

Ha trovato la morte durante un’escursione sulle Alpi in Svizzera, per motivi ancora da chiarire. Non è noto se si è trattato di un malore o di una caduta accidentale, anche se dalle prime informazioni arrivate in Italia pare si sia trattato di un incidente. La vittima è Ivan Vito Campanella, trentenne originario della Puglia, ma ormai toscano di adozione. Laureato all’università di Pisa, lavorava al tribunale di Lucca come funzionario all’ufficio gip. Era arrivato in via Galli Tassi da quasi un anno, dopo aver vinto il concorso, e in poco tempo era riuscito a farsi ben volere da tutti. Sono stati proprio i suoi colleghi, ieri mattina, ad allarmarsi non vedendolo arrivare al lavoro. Li aveva salutati venerdì pomeriggio, dicendo che sarebbe andato in Svizzera per il fine settimana, per fare quello che amava di più: il trekking. Ma la montagna, questa volta, è stata sua nemica e da lì non è più tornato.

Lui, solitamente puntuale sul posto di lavoro, ieri mattina, all’apertura degli uffici, non era seduto alla sua scrivania al primo piano del tribunale e questo ha destato subito sospetti nei colleghi, che hanno provato a rintracciarlo. Lo hanno chiamato prima al telefono, senza però ricevere risposta, poi gli hanno mandato messaggi, ma anche quelli sono caduti nel silenzio.

A quel punto, quando i dubbi hanno lasciato spazio alla forte preoccupazione, qualcuno della polizia giudiziaria ha deciso di andare a casa del ragazzo, qui a Lucca, per accertarsi che non fosse accaduto niente di grave. Ma purtroppo la verità era un’altra. Alla porta dell’appartamento non ha risposto nessuno e dopo poche ore è arrivata la tragica notizia direttamente dalla famiglia in Puglia. Ivan aveva perso la vita su un sentiero, tra quella natura dove amava stare e nella quale si sentiva molto a suo agio. I familiari lo avevano saputo dalle autorità svizzere ed erano già in viaggio per raggiungere la località.

Sconvolti e increduli i suoi colleghi, i giudici e gli assistenti del tribunale, compreso il presidente Gerardo Boragine, chiunque lo abbia conosciuto in questo anno o anche solo incrociato tra quei corridoi.

Teresa Scarcella