Escursione al Lago della Gherardesca Come partecipare

E’ in programma domani una passeggiata intorno al Lago della Gherardesca durante la quale sarà possibile osservare Germani reali, Moriglioni, Codoni, Alzavole, Mestoloni, Svassi in livrea nuziale, Pavoncelle, gli esotici Ibis sacri. Un’escursione promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese. La lunghezza del tracciato è di 4 Km, difficoltà "T" (turistico), durata 2,5 ore circa; orario 14.30-17. Ritrovo: isola ecologica di Colle di Compito in via del Porto. Consigliate scarpe comode e abbigliamento a strati e binocolo. Partecipazione gratuita, obbligatoria la prenotazione. Info: [email protected], 347.3166283; 329.5636336.