“Escluso dal convegno ma fui io a riscoprire l’aeronauta Lunardi“

1E’ amareggiato Massimo Raffanti, giornalista, studioso e scrittore. Sabato 18 maggio alle 16.30 alla Fondazione Antica Zecca di Lucca si terrà un convegno di studio sulla figura del grande aeronauta lucchese Vincenzo Lunardi. In mattinatra anche una mostra di cimeli e nel pomeriggio un annullo filatelico delle Poste Italiane. Ebbene, Raffanti, che anni fa aveva avuto il merito di riportare in evidenza questo storico personaggio con varie pubblicazioni e iniziative, lamenta di non essere stato né consultato né invitato.

"Nel 1984, dopo secoli di silenzio, – scrive Massimo Raffanti – ho riportato a Lucca le gesta del personaggio di Vincenzo Lunardi. Senza ombra di smentita, anche se con subiti e successivi tentativi di ridimensionamento culturale. Iniziandone, per primo, almeno a Lucca, la divulgazione con eventi, voli commemorativi, l’ideazione del Trofeo di Capannori, la creazione di un Club (Vincenzo Lunardi Lucca Balloon Club - luccaballoonclub.it) e numerose altre manifestazioni realizzate in vari paesi. Senza considerare la pubblicazione di un tematico libro ed un cortometraggio sul tema patrocinato dal Rotary. Vedi il sito:luccaballoonclub.it".

"Ebbene, – scrive Raffanti – mi è giunta notizia che a breve “la città” realizzerà un’iniziativa. Nessun invito a relazionare, né ad esser presente mi è giunto. Complimenti. Molti sono coloro che vorrebbero raccogliere i frutti di alberi che non hanno mai piantato. E questo non è un problema amministrativo culturale di sinistra o di destra ma di uomini giusti e coscienziosi".