Esce il numero 29 di "Luk", studi e attività della Fondazione Ragghianti

È uscito il nuovo numero, il 29, della rivista "LUK nuova serie - studi e attività della Fondazione Ragghianti". Come d’abitudine, si compone di diverse sezioni. Dopo l’editoriale del direttore Paolo Bolpagni, l’“Inventario” prende spunto da iniziative promosse dalla Fondazione nell’anno di riferimento, e quindi a Fausto Melotti è dedicato il primo saggio, nel quale Nikolas Paganucci indaga un settore poco frequentato della sua operatività, ovvero la progettazione di motivi decorativi per tessuti, mentre Andreina Di Brino sviluppa un’originale riflessione muovendo dalla mostra del 2023 “Pensiero video”, e incentrando l’attenzione su un artista in essa non contemplato, Bruce Nauman. Gli “Studi ragghiantiani” racchiudono un’ampia selezione degli interventi succedutisi durante la giornata di commemorazione che, a quasi sei mesi dalla scomparsa del critico lucchese, si svolse il 27 gennaio 1988 a Roma alla Camera dei Deputati.

Registrata da Radio Radicale, dopo un lavoro di trascrizione la serie dei discorsi allora tenuti (tra gli altri da Nilde Iotti, Marco Pannella, Valdo Spini, Massimo Bogiankino, Antonello Trombadori, Corrado Maltese, Federico Zeri, Pier Carlo Santini e Bruno Zevi) è edita a cura di Antonino Caleca, andando a integrare quanto fu pubblicato nel 1997 in un “Omaggio a Ragghianti” dato alle stampe a Firenze. Nella sezione dedicata agli “Studi lucchesi” si spazia dal contributo di Irene Nizzi sulle vicende e le trasformazioni di Palazzo Guinigi, nel lungo arco cronologico che va dalle origini fino al Novecento, a un approfondimento di Paola Betti sul pittore settecentesco Giovanni Benedetto Ponsi, compiuto su base documentaria e posto in relazione con la committenza della famiglia Garzoni. "Luk" è acquistabile alla Fondazione Ragghianti in via San Micheletto 3 o sul sito www.fondazioneragghianti.it.