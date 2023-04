Esce fuori strada con l’auto Muore ex professoressa 86enne

Lutto nel mondo della poesia, per la scomparsa della professoressa di italiano Maria Grazia Tordi (in foto), 86 anni di Piano di Coreglia. È morta ieri sulla Lodovica, all’altezza del distributore Tamoil di Diecimo. Era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Dalle prime ricostruzioni pare si sia trattato di un malore. Per molti anni docente nelle scuole della Valle, ha coltivato negli anni la sua passione per la poesia che le ha portato molti riconoscimenti.