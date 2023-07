Escalation aggressioni in sanità Uil: “In tre anni sono raddoppiate“

LUCCA

I dati appena forniti dall’Osservatorio regionale alla Commissione Sanità del Consiglio Regionale parlano chiaro. E il peggio è che sono solo la punta di un iceberg che da tempo caratterizza il rapporto tra cittadini e servizi sanitari: 89 aggressioni fisiche in appena tre mesi, con una proiezione annua di quasi una al giorno - circa 365 quindi - e 404 aggressioni verbali, che alla fine dell’anno potrebbero superare i 1600 casi.

“Un trend – è la denuncia di Uil – che va peggiorando: le aggressioni totali sono passate dalle 752 del 2020 alle oltre 1.600 previste nel 2023, un aumento del 115% in soli tre anni, mentre quelle prettamente fisiche sono cresciute dalle 191 del ‘20 alle 350 di quest’anno“. Il punto resta anche quello tra lo squilibrio tra domanda e offerta, più pronunciato nell’estate per le ferie del personale non sostituito. Sempre Uil stima che ogni giorno al pronto soccorso giungono in media circa 50 accessi di non urgenza, testimonianza che manca una risposta a livello territoriale. “Basta osservare per qualche ora cosa avviene al Cup – dice Pietro Casciani, segreteraio Uil Fpl –. Non passa giorno che il personale non venga aggredito almeno verbalmente. E in questo caso si tratta di episodi ricorrenti anche al pronto soccorso alla psichiatria del San Luca, che restano sotto traccia, non rientrano nemmeno tra le stime dell’Osservatorio regionale. Il cittadino scarica la frustrazione per i tempi di attesa e disagi sul primo camice bianco che incontrano, una situazione fuori controllo“.

E la stagione non aiuta. “Il personale già carente in tanti settori viene ulteriormente a mancare per via delle ferie estive, in quanto non sostituito. Un clima che non aiuta relazioni interpersonali anche perché le zone di attesa dell’utenza non sempre hanno ambienti climatizzati“. Il raptus di follia è dietro l’angolo, ne è testimonianza anche uno tra gli ultimi episodi che ha preso di mira proprio il reparto psichiatrico del San Luca.

“I familiari di un paziente hanno saltato la recinzione esterna e hanno messo sottosopra il reparto. Sono volate sedie e pugni, che sono costati infortuni al personale. Non è possibile andare avanti in questo modo – sottolinea Casciani –. Serve personale in divisa, guardie giurate H24. Serve più personale negli organici, tra medici, infermieri e Oss. Pronto soccorso, sportelli al pubblico e reparto psichiatrico sono nell’occhio del ciclone, ma il pericolo aggressioni incombe su tutti. La Regione dopo il caso della povera dottoressa Capovani ha aperto un tavolo che ora deve dare i suoi frutti“.

Laura Sartini