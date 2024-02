Esami saltati: multe dell’Asl. Inviate migliaia di cartelle a chi non li ha mai disdetti

Lucca, 9 febbraio 2024 – Una valanga di cartelle con sanzioni sono state inviate dall’Asl ad altrettanti cittadini lucchesi che dopo aver prenotato analisi ed esami nelle strutture pubbliche li hanno poi “saltati“ senza disdire in tempo la prenotazione.

L’azienda sanitaria intende infatti recuperare le somme anche in considerazione del disservizio pubblico generato dalla mancata comunicazione dei pazienti, non ultimo il conseguente allungamento dei tempi di attesa per le prestazioni stesse.

Attualmente è in corso da parte degli uffici dell’Azienda sanitaria il recupero di somme relative alle prestazioni dell’anno 2020, per complessivi 1191 avvisi e un totale di 34.696 euro di sanzioni in ambito lucchese.

Ne sono state incassate già 624, mentre per altre 117 è emersa una giustificazione adeguata per la mancata disdetta formale e le sanzioni sono state quindi ritirate. Il 2020 è però ovviamente un anno del tutto anomalo, con dati molto bassi, visto che eravamo in piena pandemia, con una grande confusione anche nell’erogazione delle prestazioni sanitarie.

Il fenomeno delle mancate disdette, purtroppo, ha solitamente dimensioni assai più rilevanti. Lo si nota analizzando nel dettaglio il quadro delle sanzioni erogate dall’Asl a Lucca negli ultimi anni. Nel 2014 le sanzioni sono state in totale 2329, per un importo complessivo di 66.388 euro; nel 2015 si è passati a ben 3907 multe per una cifra di oltre 111mila euro; nel 2016 si sale a quota 7736 sanzioni per un ammontare di 214mila euro. Il picco si registra poi nel 2017 con ben 8429 cittadini che dimenticano di disdire analisi e visite mediche prenotate, per complessive sanzioni da 256mila euro; il 2018 fa registrare 7106 sanzioni e un importo totale di 235mila euro; infine l’anno 2019 tocca quota 7221 inadempienti con 240mila euro di somme richieste.

Va anche detto che non tutti hanno pagato queste multe, vuoi perché hanno dimostrato di aver avuto una motivazione valida, vuoi perché ignorano gli avvisi, sperando che qualcuno si dimentichi. Negli ultimi sette anni presi in esame dall’Asl, infatti, la richiesta complessiva nei confronti degli inadempienti ammonta a 1 milione e 220mila euro, ma la somma incassata finora è attorno ai 650mila euro.

Paolo Pacini