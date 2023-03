“Erbi buoni e cattivi“ come riconoscerli e come raccoglierli

Il Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese “Benedetto Puccinelli” ODV organizza un corso teorico-pratico dal titolo “Erbi buoni, erbi cattivi”, per il riconoscimento delle erbe spontanee a uso alimentare. Previsti incontri in aula ed escursione. Gli incontri si terranno a al Palazzo ex-circoscrizione di San Concordio, in Via Urbiciani 362, secondo il seguente calendario: martedì 14 marzo, ore 21,15: “Introduzione alle caratteristiche principali per il riconoscimento”, a cura di Alessandra Sani, esperta naturalista; martedì 21, ore 21,15: “Osservazione diretta degli erbi più comuni, proprietà e loro uso”, a cura di Angelo Lippi, esperto naturalista; sabato 25, “Escursione sui Monti Pisani”, scoperta e raccolta delle piante. La partecipazione è gratuita. Info: 3481746572, [email protected]