Erba e tegole a rischio. Protestano i cittadini

Erba infestante in pieno centro storico e qualche cittadino non ci sta. Piazza Garibaldi, nel cuore dell’Altopascio più antica, anche se il sito è stato modificato dai tempi, ad esempio dei Cavalieri del Tau. Siamo a ridosso dell’arco che immette in piazza Ospitalieri, con il famoso pozzo, accanto al palazzo del Municipio e dall’altra parte del Loggiato mediceo, piazza Ricasoli. "In piazza Garibaldi c’è una location da favola, che in tanti ci invidiano, affermano alcuni cittadini – soltanto che stona davvero l’erba che si trova tra le pietre del selciato antico in acciottolato. Una cospicua macchia verde che dà noia in un contesto architettonico così bello. E’ possibile che non vi siano ditte specializzate per fare manutenzione? Pensiamo che con i prodotti odierni si potrebbe eliminare. Non vogliamo esagerare ma è come se, fatte le debite proporzioni, queste piante che hanno colonizzato il selciato del Tau, fossero in piazza della Signoria a Firenze o in quella del Giglio a Lucca".

Inoltre i residenti mettono nel mirino anche un altro aspetto: accanto al Loggiato Mediceo ci sono le transenne a dimostrare che dalla torre campanaria con la campana La Smarrita, potrebbe, talvolta, cadere del materiale.

"Tutto ciò è pericoloso, perché da diverse decine di metri di altezza anche una piccola pietra può diventare un proiettile – concludono i cittadini – quindi sarebbe opportuno procedere".

Entro breve tempo dovrebbero sbloccarsi gli interventi per la Porta dei Vettori, detta anche Fiorentina o del grano e che rappresenta l’ingresso per piazza Ricasoli.

Ma.Ste.