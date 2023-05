Era in arresto cardiaco Pacemaker a 104 anni

Non è privo di precedenti, al positivo, il caso dell’anziana signora salvata da un infarto in corso. Lo scorso anno un pacemaker è stato impiantato a una signora tra le più longeve d’Italia, ben 104 anni compiuti. Anche in quel caso si trattò di un intervento eccezionale, effettuato con successo nella struttura di Cardiologia del San Luca, diretta da Francesco Bovenzi. La signora era in arresto cardiaco. L’intervento, senza alcuna complicanza, venne stato eseguito dal responsabile del laboratorio di Cardiostimolazione Davide Giorgi.