episodio movimentato Un uomo in stato di alterazione totale, forse ubriaco, ha causato scompiglio in un locale ad Altopascio. Dopo aver importunato i presenti verbalmente, è diventato violento, danneggiando arredi. Le forze dell'ordine sono intervenute per riportare la situazione alla calma e l'uomo è stato portato in ospedale per accertamenti sulle cause del suo comportamento.