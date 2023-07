Epatite C: Screening gratuito a Lucca per 920 mila toscani

Partirà a settembre il programma di screening gratuito, già annunciato, sull’epatite C, infezione del fegato provocata da un virus che si trasmette mediante contatto con sangue infetto ma da cui oggi si può guarire. Per riuscirci è però importante diagnosticare la malattia per tempo e gli screening diventano pertanto essenziali.

I controlli del programma promosso dalla Regione riguardano tutti i nati tra il 1969 e il 1989 (circa 920 mila persone tra 33 e 53 anni). A questi si aggiunge l’intera popolazione carceraria e chi è seguito dai servizi pubblici per le dipendenze.

L’uso di sostanze per via endovenosa, pratiche come tatuaggi, piercing o altre procedure estetiche condotte in condizioni igieniche poco sicure - oppure la condivisione di oggetti personali taglienti e pungenti contaminati da sangue (un rasoio ma anche un semplice spazzolino o taglia unghie) e determinati comportamenti sessuali - sono considerate condizioni a rischio.

I test saranno effettuati da settembre nelle sedi delle associazioni di volontariato che hanno aderito al progetto e che saranno consultabili sul sito della Regione Toscana e nelle sedi delle aziende sanitarie. I cittadini saranno invitati attraverso un sms, ma anche chi non lo ricevesse (e rientra nella popolazione target) potrà recarsi presso i punti prelievi ed eseguire il test.