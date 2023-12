Entusiasmo per la prima vittoria stagionale. Ora si cerca il bis contro Settimello

Arrivata finalmente la prima vittoria stagionale, a Pieve Fosciana si guarda con fiducia al futuro, con l’obiettivo di concedere subito il bis nella sfida interna del sabato pre-natalizio con il Settimello, nel recupero della decima giornata, uno scontro diretto da non sbagliare per sperare nel miracolo-salvezza. Chiaramente soddisfatto l’allenatore Daniele Martinelli per aver battuto domenica scorsa il Lampo Meridien: "Confesso che a fine gara avevo i brividi, questa gente si merita certe prestazioni, fatte di corsa, applicazione tattica, impegno sempre al massimo. Sia tifosi che società ci tengono tantissimo e ora dobbiamo continuare a crederci. Diciamo che ci siamo messi in macchina per rimanerci, e contro una rivale diretta come il Settimello ci giochiamo un autentico spareggio. Sono sicuro che, con questo spirito, possiamo continure a fare bene". Nel frattempo, dopo gli arrivi degli attaccanti Mattia Rocco e Fabio Pugliese, fra l’altro a segno dal dischetto contro il Lampo Meridien, ufficializzato l’ingaggio del centrocampista Matteo Ghilarducci, classe 2001 dal Capezzano, già pronto all’esordio. Per il resto soliti interpreti, calcio d’inizio alle 14.30.

Flavio Berlingacci