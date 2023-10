Entusiasmo da comparsa ”Non capita tutti i giorni un film di questa portata“

Tenaci, intrepidi sotto la pioggia battente... cosa possono portare a fare l’amore per un attore, per un regista e per il cinema. Siamo andati anche noi ieri allo Spazio Cred di via Sant’Andrea per incontrare i temerari (visto il tempo) che si sono messi in coda per un posto da comparsa nel film che Peter Greenaway girerà a Lucca.

"Noi veniamo da Viareggio e siamo venute perché incuriosite da questa esperienza – dicono Margherita e Beatrice Vecoli – Siamo entrate dentro e ci hanno fatto delle fotografie, non capita tutti i giorni di partecipare ad un casting, soprattutto per un film di questa portata. Ci abbiamo provato, adesso vediamo come va".

"Per me è la prima volta che partecipo ad una cosa del genere – aggiunge Rosaria, da Lucca – L’idea di apparire sul grande schermo, anche se per pochi istanti, è veramente allettante. Ero molto curiosa di vedere come una selezione come questa funzionasse".

La curiosità per il mondo del cinema sembra essere un sentimento condiviso dai molti presenti, allettati e intrigati dal modus operandi dei casting. "Anche io sono qua perché sono molto curiosa, il mondo del cinema è affascinante e pensare di poterne fare parte è una cosa veramente emozionante" dice Giorgia Fabbri, di Pistoia. C’è anche chi, grande fan di Dustin Hoffman, spera di poter incontrare o anche solo vedere il proprio idolo cinematografico.

"Sono una grande appassionata e adoro Hoffman, pensare di poter essere parte di un suo film, anche se in piccolissima parte, è veramente bellissimo – aggiunge Irene Tommasi – Non so se ci sarà la possibilità ma, nel caso in cui venissi selezionata, spero davvero di poterlo vedere, anche da lontano. È un grandissimo attore e averlo a Lucca è un vero privilegio".

Cinema... che passione! I partecipanti da noi intervistati sono tutti entusiasti all’idea di poter essere parte dell’affascinante mondo dello spettacolo.

"Quando ero piccola facevo teatro ed essere qua oggi, con la possibilità di vivere l’atmosfera di un vero set cinematografico, è per me davvero emozionante" dice Mara Giannoni, da Camaiore. "Il mondo dello spettacolo è la mia reale passione, sono qua oggi per provare ad entrarci e fare la mia prima esperienza, un primo passo che potrebbe spingermi a inseguire il mio grande sogno di essere parte di questo mondo" conclude Francesco Rosi. Un sentimento condiviso dai molti presenti, lucchesi e non, è anche la soddisfazione e la gioia di vedere Lucca e le sue bellezze sul grande schermo: "Pensare a Lucca come palcoscenico di un film di questa portata è veramente stupendo".

Giulia Alberigi