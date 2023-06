Entro fine estate gli stalli di sosta rosa

Entro la fine dell’estate arriveranno anche a Capannori gli stalli di sosta rosa a beneficio delle donne in gravidanza e dei genitori con figli di età inferiore ai due anni. I ritardi sono dovuti ad un motivo preciso, come spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Davide Del Carlo: "Attendevamo dettagli sulla fase operativa del provvedimento, un Decreto ministeriale con le specifiche per poter partire, ma sono arrivate solo disposizioni su come realizzare il contrassegno che dovrà essere gestito dalla polizia municipale. Il Codice della Strada non ne parla e allora abbiamo deciso che se arriveranno le prescrizioni normative, ci adegueremo - aggiunge l’assessore - , altrimenti procederemo nella maniera più semplice. Tra l’altro su Capannori, territorio vastissimo - conclude Del Carlo - non esistono parcheggi a pagamento, però è un’iniziativa che vogliamo adottare, più per una forma di cultura. Di educazione civica".

M.S.