”Enorme carenza di medici”. L’allarme dei sindacati

“Dalle organizzazioni che rappresentano le lavoratrici e i lavoratori del pronto soccorso, e in generale dell’intero comparto della sanità, emerge la forte preoccupazione per l’enorme carenza dell’organico presente“.

Lo racconta il consigliere del centrosinistra, Daniele Bianucci, che ieri mattina con la commissione sociale e sanità ha incontrato una delegazione di sindacalisti del San Luca.

”I medici di ruolo – prosegue Bianucci – al pronto soccorso sono attualmente 6, quando dovrebbero essere 18; e la stessa sofferenza riguarda anche infermieri e operatori socio-sanitari. Coi suoi 54.221 accessi nel 2022, il pronto soccorso del San Luca è il terzo per presenze in tutta la Toscana; di questi accessi, ben 13.453 finiscono in fast track, cioè in visite specialistiche. E’ un dato che non ha eguali in nessu altro ospedale: ciò significa che molto probabilmente, se la diagnostica sul territorio funzionasse e le liste di attesa non fossero in continuo affanno come ben sappiamo, la pressione sul pronto soccorso sarebbe molto diversa. Il futuro del pronto soccorso e dell’ospedale in generale è strettamente collegato alla riorganizzazione della sanità territoriale: anche perché molto spesso, gli esodi infiniti e indecorosi in barella al pronto soccorso (fino a 28 al giorno) proseguono ore e ore, proprio perché i reparti del San Luca, ormai organizzato come struttura per acuti, non riesce ad assorbire i ricoveri richiesti. Il pronto soccorso è infatti la porta d’ingresso di ogni ospedale, ma purtroppo oggi quella porta è nei fatti sbarrata: ed è per tale ragione che si creano le file interminabili alla medicina d’urgenza. Per questo, l’unica strada che abbiamo di fronte è puntare sulle case e gli ospedali di comunità sul territorio, come molti territori della Toscana stanno facendo, e come richiede anche il decreto ministeriale 77 del 2022, e i fondi Pnrr connessi".

”L’ampliamento – chiude Bianucci – della struttura del pronto soccorso, deciso dalla Asl, è sicuramente positivo, anche se non può certo essere l’unica strategia messa a punto, ma semmai solo l’inizio. Servono più risorse: quello che chiediamo è che il governo tolga il tetto di spesa nazionale per il personale impegnato in sanità, presente dal 2014. Tra gli altri problemi che segnaliamo invece sul pronto soccorso di Lucca: il fatto che l’osservazione breve intensiva sia presidiato dai medici solo sei ore al giorno (nel resto degli ospedali toscani sono almeno 12 ore) e il fatto che uno dei quattro ambulatori della struttura sia stabilmente chiuso da quasi due anni".