Ennesimo successo per il maestro Deraco. Premio internazionale

Anno nuovo appena iniziato e Girolamo Deraco (foto) porta a casa l’ennesimo successo in un concorso di composizione. Si tratta del Concorso Internazionale Antonio Smareglia organizzato per l’ottava volta a Udine dall’Accademia di studi pianistici “Antonio Ricci” in collaborazione con numerosi Enti ed Associazioni (Casa Musicale Sonzogno di Milano, Archivio Smaregliano di Udine, Teatro Nuovo “Giovanni da Udine” Università degli Studi di Udine, oltre al sostegno del Ministero della cultura, della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Udine, della Fondazione Friuli, della Società Filologica Friulana e dell’Ente Friuli nel mondo).

Il bando era diviso in tre sezioni compositive: pianoforte, voce e pianoforte, voce e pianoforte in lingua friulana. La commissione giudicatrice, formata da cinque artisti di fama internazionale, ha assegnato al maestro Deraco, direttore artistico della Cluster e Presidente della Puccini International Opera Composition Academy Lucca, il secondo premio (primo premio non assegnato) della seconda sezione.