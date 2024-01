Ennesima truffa ad un’anziana. Trovato e denunciato il colpevole. Ma sono decine i tentativi in Valle

Ennesima truffa ai danni di una anziana, usando il metodo subdolo del figlio coinvolto in un serio incidente stradale, per quale sarebbero serviti immediatamente contanti e gioielli. Però stavolta il malintenzionato non l’ha passata liscia.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e della Stazione di Castelnuovo di Garfagnana, a conclusione di un’indagine, sono riusciti a dare un’identità all’uomo che l’11 gennaio scorso si era presentato presso l’abitazione di un’anziana signora di Castelnuovo mettendo a segno il raggiro, usando questa tecnica molto diffusa diffusissima, ma ancora evidentemente efficace.

La donna era stata raggiunta dalla telefonata di un falso Carabiniere che dopo averla trattenuta al telefono con l’intento di carpirle informazioni sulla sua famiglia, le faceva credere che uno dei suoi figli fosse responsabile di un serio incidente stradale, e che necessitava il pagamento di alcune spese processuali da indennizzare ad un avvocato che da lì a poco si sarebbe presentato per riscuotere presso la sua abitazione. La donna ha creduto alla telefonata e, anche per la preoccupazione nei confronti del figlio, ha consegnato al finto avvocato denaro e gioielli.

Una volta chiarita la reale situazione, però, è scattata la denuncia che ha dato il via alle indagini da parte dei militari dell’Arma che in pochi giorni sono riusciti a dare un’identità all’uomo. Si tratta di un residente nel sud Italia, pendolare del crimine e specificatamente dedito alle truffe, ma con precedenti anche per altri reati. L’uomo è stato denunciato alla Procura di Lucca con l’accusa di truffa aggravata. La cosa peggiore è che non si tratta di un caso singolo.

Oltre a quest’evento che purtroppo è andato a buon fine per il truffatore, si erano verificati nei giorni scorsi analoghi tentativi nei confronti di altre persone di età avanzata in cui le vittime non avevano abboccato all’inganno, anche grazie all’imponente campagna d’informazioni lanciata dal comando provinciale dei carabinieri, con un filmato pubblicato sul canale istituzionale YouTube, oltre che da incontri e riunioni avvenute nei vari comuni e nelle frazioni del territorio da parte del comandante della compagnia e delle 11 stazioni territoriali. Questi eventi sono già stati ripetuti recentemente e proseguiranno anche nel 2024, proprio per sensibilizzare le persone anziane a non cadere in queste truffe ed a richiedere immediatamente l’intervento delle forze dell’ordine.

Incontri diretti anche ai familiari e parenti delle potenziali vittime affinché aiutino a mettere i guardia gli anziani da potenziali tentativi di raggiro.

Iacopo Nathan