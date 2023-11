Enganzibao è il nuovo progetto SPAM!

Nasce nella Piana un nuovo complesso musicale. Un ensemble ad organico variabile che ogni volta inventa nuovi ritmi e melodie. L’Enganzibao (nome che suona esotico ma che, nel dialetto porcarese significa “sono ganzi da morire“) Dance Orchestra aspira a diventare il luogo in cui si incontrano e collaborano i migliori musicisti lucchesi jazz, blues, folk e classici. Il battesimo ufficiale dell’orchestra, che ad oggi può già contare su una ventina di musicisti, è fissato per il prossimo 22 novembre a SPAM! a Porcari in occasione della prima serata del ciclo autunnale dei “Mercoledì da Salmoni“. Un progetto innovativo. Un’idea di Roberto Castello, che voleva un gruppo stabile per le serate invernali di SPAM!

"Finora - spiega Marco Bachi, bassista della Bandabardò - la conduction ha avuto un accento jazzistico e percussionistico, mentre il nostro esperimento si direzionerà sul ballo. I 20 musicisti sono stati selezionati secondo le nostre aree di competenza: per il settore classico e contemporaneo da Stefano Giannotti, io per rock pop e soul e Telloli per il jazz. Enganzibao (nella foto alcuni dei musicisti del progetto) vorrebbe diventare una specie di collettivo di eccellenze musicali lucchesi".

Massimo Stefanini