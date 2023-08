Empàtia, il festival nel borgo slow di Tereglio: scopri l'arte e la musica

Tereglio, frazione di meno di 200 anime del borgo medievale di Coreglia Antelminelli nella mediavalle lucchese, ha deciso di mettersi in gioco davvero, dopo essere stato nei secoli scorsi crocevia di commerci verso l’Emilia. Ha scelto di puntare sulla musica e così il prossimo 27 agosto proprio in questo piccolo centro, noto come un castello, andrà in scena Empàtia, una serata spettacolo nata da un’idea dell’associazione ricreativa di Tereglio in collaborazione con il cantautore lucchese Diego Cassettari.

Sarà una serata pensata come una sorta di festival: appuntamento alle 19 con il buffet organizzato dall’associazione (prenotazioni 366 5907178), mentre dalle 21 via allo spettacolo con diversi artisti sul palco: protagonisti la scuola di danza Artemix di Pisa di Silvia Mugnai, il cantore molisano Camillo Faraone, la cantante Arianna Gelli, il cantautore e scrittore lucchese Simone Corrieri e la Diego Cassettari live band, che vedrà il cantautore di Tereglio esibirsi con i suoi inediti accompagnato da Daniele Giuntoli al pianoforte, Frank Andiver alla batteria, Massimo Simonetti alla chitarra e Claudio Saettoni al basso.

"Presenterò i miei brani più introspettivi – spiega Cassettari cantautore, ideatore e direttore artistico dello show – accompagnati anche dalle coreografie di Silvia Mugnai. Arianna Gelli presenterà i suoi brani, mentre Simone Corrieri offrirà al pubblico le sue poesie. Una vera chicca sarà la performance di Camillo Faraone che proporrà brani in dialetto molisano. Sarà insomma una serata all’insegna del cantautorato e alla scoperta di un borgo slow".