Emozione e sorpresa Celebrata la riapertura al culto della chiesa di San Martino Vescovo

La cerimonia di riapertura al culto della Chiesa di San Martino Vescovo in Verni, domenica, ha rappresentato un evento storico per la comunità del caratteristico borgo nel comune di Gallicano, ma non lo è stato solo per gli abitanti. La festa è stata infatti salutata da un gran numero di intervenuti, anche istituzionali, che hanno partecipato alla solenne Messa, celebrata dal vicario generale dell’Arcidiocesi di Lucca, Monsignor Michelangelo Giannotti, e animata dai canti della Corale polifonica di Gallicano diretta da don Fiorenzo Toti, e sono stati partecipi ascoltatori dell’emozionante storia del lungo percorso di ristrutturazione del luogo di culto, raccontata direttamente dagli appartenenti all’Associazione paesana che, per primi, hanno creduto al progetto.

La chiesa parrocchiale di Verni, di fondazione longobarda, è tra le più antiche della Garfagnana e rappresenta, infatti, con il suo recupero dall’abbandono, il forte legame storico, culturale e spirituale che gli abitanti in particolare hanno con il loro territorio di riferimento. Oltre a questo, rappresenta anche un valore inestimabile per chiunque ami gli ambiti religiosi particolarmente ricchi e curati. La chiesa sorprende per la bellezza delle volte affrescate, come per i suoi sette altari, che spaziano dalla pietra serena alla scagliola. Tra le sorprese venute alla luce durante i vari lavori, inedite scritte Matildiche e impianti pittorici di fine fattezza, il tutto ancora in fase di studio e valutazione. Lo stupore si leggeva anche negli occhi dei bambini che per la prima volta vedevano l’interno della loro chiesa, soprattutto nel gruppo di quelli che si stanno preparando a ricevere il Sacramento dell’Eucarestia. Per loro, fino a ieri la dottrina di preparazione si teneva in una cantina del paese, poi sostituita da una porzione della canonica. A completare la fiaba, l’arrivo di una bellissima torta a doppia faccia, decorata con una foto della struttura, un grande cuore rosso e i ringraziamenti per tutti i sostenitori e i partecipanti.

Fiorella Corti