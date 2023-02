"Emozionati Per noi significa davvero tanto"

Le nostre voci.

In attesa del grande giorno,

i bambini condividono

le proprie emozioni.

Gli alunni e le alunne

di Nave esprimono

le loro opinioni sul significato del progetto “Messaggeri

di stupore - guida per

un giorno”.

Le aspettative sono alte, perché i bambini credono davvero nell’iniziativa e vogliono raggiungere l’obiettivo con successo.

Ecco alcuni commenti: “Questo progetto ci può aiutare, perché fa ricordare

a tutti le leggende

a cui credevano una volta” (Piero).

“Io sono emozionatissima!

Per me significa davvero tanto, perché non bisogna avere paura o ansia, ma esporre

il nostro lavoro. Abbiamo messo il cuore e il coraggio,

ce la possiamo fare!”

(Rachele).

“Sono super super emozionata. Per me significa tanto, significa essere coraggiosi per parlare

davanti a tutti!”

(Allegra).