Emergenza migranti Gli arrivi aumentano La Prefettura cerca strutture

Il territorio tiene botta di fronte a una nuova ondata di arrivi di migranti sul territorio nazionale. Il sistema provinciale lucchese resiste, non senza qualche difficoltà e ne è un esempio il caso di Bagni di Lucca qui affianco spiegato. In questo spazio cercheremo di fare un quadro di quella che è la situazione provinciale, con i dati forniti dalla prefettura di Lucca.

Ad oggi sono 634 le presenze nei Cas, ovvero i centri di accoglienza straordinaria, distribuite più o meno in modo equilibrato nelle 44 strutture del territorio. Si tratta perlopiù di cittadini provenienti dal Bangladesh, dall’Egitto e dal Pakistan e in tanti arrivano anche dall’Ucraina. Nel mese di agosto i nuovi arrivi sono stati (a poco più di una settimana dalla fine) 65 (a fine luglio erano 569 le persone che risultavano accolte nei cas), un numero che è comunque in linea con quanto registrato negli altri mesi dell’anno se si pensa che da gennaio scorso, sul territorio provinciale, sono arrivate in totale 414 persone.

"Indubbiamente siamo alle prese con un flusso abbastanza corposo a livello nazionale - spiegano dalla Prefettura - che a livello locale riusciamo comunque a gestire senza particolari disagi grazie ai Comuni e alle associazioni coinvolte". Nei centri di seconda accoglienza gestita dai Comuni, ovvero quelli che rientrano nel sistema di accoglienza e integrazione Sai, a fine luglio scorso erano presenti 235 migranti, di cui 41 minori stranieri non accompagnati. Qui sono accolti i richiedenti protezione internazionale oltre che i titolari di protezione, i minori non accompagnati appunto, i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale e per casi speciali e poi ancora le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche.

Il sistema territoriale di accoglienza è però destinato ad allargarsi e la prefettura è alla ricerca di nuove strutture. Fra circa due settimane, infatti, saranno pubblicati due nuovi bandi per il prossimo biennio: per i centri collettivi e per le unità abitative, per un totale di 1400 nuovi posti. In pratica più del doppio delle presenze attuali.

Tere.Sca.