Emergenza cinghiali in Garfagnana . La Cia propone una class action ’Risarcimenti anche senza partita Iva’

"É emergenza cinghiali in Garfagnana". A lanciare l’allarme è la Cia Toscana Nord, documentando le proteste degli agricoltori e di tutti coloro che ogni giorno devono convivere con questi ungulati, diventati invadenti. "I cinghiali non solo fanno danni inimmaginabili ai raccolti, ora girano tranquillamente in branchi di anche quindici animali in pieno giorno, nelle vicinanze delle abitazioni e questo non può che creare un clima di preoccupazione e paura negli abitanti della Garfagnana – spiega il direttore della Cia Toscana Nord, Alberto Focacci –. Gli interessati dalla furia dei cinghiali non sono soltanto gli agricoltori, bensì anche tutte quelle persone che coltivano orti personali, che non vengono risparmiati al pari delle coltivazioni professionali, ma per i quali, al momento, non è previsto nessun tipo di risarcimento. Dobbiamo pensare anche a coloro che, vivendo in campagna, hanno un appezzamento che coltivano per uso personale e non usufruiscono di nessuna facilitazione per installare le reti elettrificate, comunque non più sufficienti come deterrente. Per coltivare frutta e verdura a uso familiare non fanno un investimento così oneroso e diventano, quindi, facile terreno degli ungulati per procacciarsi cibo. Infine c’è da considerare un problema ambientale a lungo termine, visto che installare un numero spropositato di reti elettrificate, significa nei decenni futuri avere queste reti abbandonate a inquinare e deturpare il territorio".

Il problema dei cinghiali e degli ungulati in generale, sottolineano dalla Cia, non può più essere rimandato, con il numero degli esemplari cresciuto in modo esponenziale e i troppi problemi che questo crea non solo al mondo dell’agricoltura, ma anche al turismo. "Come Cia Toscana Nord, chiediamo alle istituzioni che si impegnino affinché i ristori vengano ampliati e chi subisce danni accertati da cinghiale o ungulato venga risarcito anche se non titolare di partita Iva. Poi, ovviamente, è necessario che l’Atc sia tempestivo nell’attivazione dell’articolo 37, quello cioè degli abbattimenti selettivi che restano al momento il modo più efficace per limitare il numero di cinghiali presenti sul territorio. A tal proposito sollecitiamo un confronto fra le parti in causa e le istituzioni, dove chiederemo che le squadre facciano il loro lavoro, eradicando i cinghiali dalle zone non vocate, come, appunto, quelle agricole. Se dovesse proseguire l’attuale inerzia – conclude il direttore della Cia Toscana Nord – proporremo un’azione di responsabilità nei confronti dell’Atc e delle squadre, ovvero una class action per i danni fatti sia all’agricoltura sia alla proprietà privata".

Fio. Co.