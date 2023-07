Emanuela Bianchi nuova presidente

Emanuela Bianchi è la nuova presidente de “La Città delle Donne ODV” associazione nata a Lucca 16 anni fa dall’incontro e dal dialogo tra donne di età e sensibilità politiche e culturali diverse, un’associazione di donne per le donne che promuovono e realizzano la solidarietà tra donne di generazioni, contesti sociali e provenienze geografiche diverse con lo scopo di favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita politica, sociale, culturale ed economica. Emanuela Bianchi è stata una delle fondatrici dell’associazione, da sempre impegnata in ambito sociale, sindacale e politico è stata eletta all’unanimità. Con la sua elezione termina il mandato di presidente di Daniela Grossi che ha guidato l’associazione per due mandati consecutivi.