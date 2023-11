Elvio Cecchini lascia la delega ”Serve l’assessore all’urbanistica”

Un cambio di delega e un nuovo assessore. La questione urbanistica per il Comune di Lucca è arrivata a un punto di svolta.

Elvio Cecchini dopo un anno e mezzo di lavoro da ‘consulente‘ lascia l’incarico di consigliere delegato al piano operativo e, contestualmente, il sindaco gli affiderà un nuovo incarico nominando un assessore con delega specifica all’urbanistica.

Un percorso condiviso fra Cecchini e Pardini e che non segna alcuna frattura all’interno della maggioranza, come confermato da entrambi dopo che ieri pomeriggio la notizia della dimissioni del primo era rimbalzata in città prendendo un po’ tutti alla sprovvista.

“Il lavoro che doveva fare Cecchini è finito – spiega Pardini – Adesso per il piano operativo si apre il percorso delle commissioni e quindi serve un ruolo diverso, più operativo, da quello di un consigliere delegato. Lunedì, con una conferenza stampa, annunceremo il nome dell’assessore all’urbanistica e la nuova delega per Cecchini“.

“Il mio era un ruolo di consulente – ribadisce a sua volta il consigliere comunale di Lista Civile – e credo in questi mesi di lavoro di aver dato tutte le indicazioni e i suggerimenti per poter arrivare a una revisione del piano operativo. Ho cercato di fornire anche elementi molto concreti agli uffici, entrando nel merito di alcuni articoli che non favorivano rinnovo del patrimono edilizio moderno. Delle mie decisioni e del percorso – aggiunge Cecchini – ho sempre informato passo dopo passo il sindaco, fino appunto alla ‘pec‘ con cui ho rassegnato le dimissioni invitandolo a nominare un assessore delegato per dare un impulso decisivo alla approvazione”.

Una svolta è arrivata anche con la nomina del nuovo dirigente Alessandro Marioni (”molto risoluto”, conferma Cecchini) che dunque impone quel ”cambio di passo” sollecitato dall’ormai ex consigliere delegato nella sua lettera di dimissioni.

Francesco Meucci