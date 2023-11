Elvio Cecchini e la ‘bomba’ in maggioranza

Meucci

Una battaglia, va ricordato, sostenuta da una larga fetta, ma non da tutte le forze che oggi appoggiano la giunta Pardini. C’era chi allora – e forse anche oggi – vedeva di buon occhio il progetto della Fondazione Cassa e bollò come sbagliato quello alternativo – e oggi in apparenza vincente – di Music Hub e Polimea. Una discrepanza che riemerge con forza in queste ore di tensioni e che molti osservatori indicano come elemento critico in tutta questa vicenda. Per questo, appunto, è difficile credere che non sia stata una ‘manina‘ ad aver reso pubblica quella pec di Cecchini che doveva essere se non personale, quantomeno strettamente riservata. Starà adesso al sindaco districare la matassa. Compito non semplice, perché qualsiasi strada prenda (e qui a fianco Fabrizio Vincenti lo spiega benissimo) rischia di provocare una piccola sommossa in maggioranza. Resta da capire se con le sue acclarate abilità diplomatiche Mario Pardini riuscirà a riportare quello che oggi può apparire come uno scontro fratricida alle dimensioni della dialettica politica fra alleati.