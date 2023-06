Elio a Lucca per celebrare il decennale di San Francesco

Dopo il successo del concerto di Francesco Motta, venerdì 30 giugno un altro grande protagonista della musica italiana arriva a Lucca per festeggiare il decennale del San Francesco. Il cantautore, flautista e comico italiano Stefano Belisari, in arte Elio, performer eccentrico e straordinario, amatissimo dal pubblico, alle 21 porterà sul palco della chiesa di San Francesco “Ci vuole orecchio“. Elio canta e recita Enzo Jannacci, uno spettacolo giocoso e profondo, a metà tra teatro e canzone, dove rivisita e reinterpreta il repertorio di Enzo Jannacci, scomparso a Milano nel 2013. L’esibizione chiude il doppio appuntamento con l’“Anniversario in concerto”, che quest’anno, ha proposto eccezionalmente non uno, ma ben due concerti.