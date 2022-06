Elicottero disperso, riprendono le ricerche

Lucca, 10 giugno 2022 - Riprendono questa mattina le ricerche dell'elicottero disperso sull'Appennino tosco-emiliano con sette persone a bordo. Le operazioni erano state sospese per la notte. L'ultima segnalazione del velivolo risale a ieri mattina in una zona impervia del Modenese al confine con la Toscana, quando era in corso un violento temporale con vento forte e pioggia battente.

Leggi anche:

Dal decollo all'ultimo segnale radar

Si tratta di un apparecchio di fabbricazione inglese appartenente alla Avio Helicopters Srl di Vicenza, allo scopo di trasportare alcuni buyer stranieri del settore cartario, quattro turchi e due libanesi, dal piccolo aeroporto di Capannori Tassignano, in provincia di Lucca, verso il Trevigiano, alla Roto Cart di Castelmino di Resana, uno stabilimento innovativo progettato dall'azienda emiliana.

Il velivolo, pilotato dal 33enne Corrado Levorin, non avrebbe lanciato alcun segnale d'allarme e non ci sarebbero testimoni. La zona delle ricerche vede impegnati gli uomini del Soccorso Alpino di Lucca e Querceta, insieme ai colleghi del Sast regionale, con elicotteri e squadre terrestri, e i Vigili del Fuoco di Lucca e Modena. In campo vengono usate anche particolari apparecchiature in grado di captare i segnali degli smartphone. Anche un elicottero del Soccorso alpino di Pavullo e un altro mezzo di ricerca e soccorso dell’Aeronautica militare sono in azione per individuare l’elicottero disperso.

Le ricerche

Ieri i primi voli di ricognizione scattati con l'allarme nel pomeriggio, su zone boschive particolarmente impervie, non avevano dato esito. Le ricerche sono continuate fino a mezzanotte inoltrata ma poi sono state interrotte per riprendere oggi intorno alle 6.30.