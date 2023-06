Elezioni sindaco 2024 Si scaldano i motori nei Comuni interessati

Apettando le elezioni. Si voterà domenica 9 giugno 2024 a Capannori e a Montecarlo, oltre che a Villa Basilica, in coincidenza con le europee. I tre Comuni agli antipodi, il più esteso e popolato della Piana, il terzo dell’intera Provincia da un lato; sull’altro invece il più piccolo come estensione del territorio, Montecarlo, che è anche il secondo dell’intera Lucchesia dopo Forte dei Marmi per minore superficie e Villa Basilica, al 27^ posto come numero di abitanti tra i 33 Comuni della Provincia. Nella Piana comunque urne in tre Enti su cinque. Lontane dal voto Altopascio (2026 scadenza secondo mandato Sara D’Ambrosio) e Porcari (2027 secondo mandato Leonardo Fornaciari). Mancano appena 12 mesi, dunque. E’ ovvio che le grandi manovre non siano ancora cominciate. Ma adesso si entra nel vivo. Le europee non avranno probabilmente nessuna influenza. All’ultima tornata elettorale non ce l’hanno avuta le regionali e le politiche. Nel 2019, ad esempio, la Lega dominava a livello nazionale sfiorando il 40% ma a Capannori, il candidato del Carroccio Salvadore Bartolomei, perse in tutte le sezioni. Sui territori i cittadini esprimono il consenso sulle persone. Il sindaco uscente, Luca Menesini, è al tramonto del secondo mandato, quindi non si potrà ripresentare.

Come da noi anticipato probabilmente il candidato del centrosinistra uscirà da un trio: Giordano Del Chiaro, assessore all’ambiente, forse leggermente avanti su Davide Del Carlo, lavori pubblici e Matteo Francesconi. Quest’ultimo è il vice sindaco ma è anche molto giovane, appena trentenne e quindi potrebbe anche attendere.

A Capannori nel centro sinistra si è formata una classe dirigente under 40, ci sono anche Serena Frediani e Ilaria Carmassi in giunta. Sempre possibili le primarie, anche se sullo sfondo per il momento. Sull’altro fronte, quello del centrodestra (che non vince a Capannori dal 1999), due le possibili opzioni. Un candidato della cosiddetta società civile da individuarsi oppure un esponente politico. La Lega ha già dato e quindi appare chiaro che Fratelli d’Italia punti ad un proprio esponente. Matteo Petrini è colui che si è posto in maggiore evidenza.

Potrebbe però esser scelta una soluzione ponte: il giovane Matteo Scannerini di Forza Italia, in una specie di Patto del centrodestra. A Montecarlo deve sciogliere la riserva se ricandidarsi o meno per l’eventuale secondo mandato l’attuale primo cittadino, Federico Carrara. Nel centrosinistra spunta il nome di Francesco Capocchi.

