Elezioni, sciolte le riserve. Giurlani: "Mi presenterò come candidato a sindaco"

"Dopo un’attenta riflessione, come avevo anticipato prima di Pasqua, ho preso la mia decisione e mi presenterò come candidato a sindaco nel Comune di Fabbriche di Vergemoli per le prossime elezioni amministrative". Così Oreste Giurlani, già sindaco di Fabbriche di Vallico per due mandati prima della fusione amministrativa con Vergemoli e la nascita del nuovo Comune di Fabbriche di Vergemoli datata primo gennaio 2014, ha sciolto definitivamente le ultime riserve in merito alla propria possibile discesa in campo e sarà ufficialmente lo sfidante dell’attuale sindaco in carica, Michele Giannini.

Un tuffo nel passato, a quando entrambi erano primi cittadini, uno, appunto, del comune di Fabbriche di Vallico e l’altro del vicino Vergemoli con strade diverse poi seguite, ma sempre in ambito amministrativo. Giurlani si è presentato candidato a Pescia, ricoprendo il ruolo di primo cittadino per 10 anni, mentre Giannini si è candidato per il governo del nuovo Comune, diventandone sindaco.

"Il passato mi ha riportato qui, insieme alla mia visione di paese, grande o piccolo che possa essere, e ai rapporti sempre mantenuti vivi con la popolazione locale - ricorda brevemente Oreste Giurlani - . Sono passato dall’amministrazione di una piccola comunità a quella di una seconda con circa 20mila abitanti, tuttavia quello che avevo alle spalle mi è stato utilissimo e ho sempre cercato di fare tesoro dell’esperienza vissuta in Garfagnana, che considero un bene inestimabile a mio completo vantaggio. Con questo bagaglio colmo di umanità varia incontrata negli anni e di tante prospettive in divenire, dico anche che essenzialmente mi piace guardare al futuro e il mio interesse da oggi è concentrato esclusivamente sul benessere e sulla crescita di questi borghi ricchi di bellezze e dalle enormi potenzialità. La mia sensazione è quella di non essermi mai veramente allontanato".

"I giorni che mi sono concesso prima di decidere definitivamente sulla mia candidatura, li ho passati a visitare ancora il territorio, per conoscere a fondo i vari problemi che potranno essere affrontati se i cittadini decideranno di farmi avere un ruolo nella loro vita sociale. Mi piace la concretezza - conclude Giurlani - e, sotto questo di vista, con la mia squadra sto lavorando alacremente a programma e liste. Ufficializzerò questi contenuti, al massimo, fra un paio di settimane".

