Elezioni Pro Loco Chi sono i candidati

Per le elezioni della Pro Loco Barga è stata ufficializzata la lista dei candidati. Ecco chi sono: Biagioni Emma; Castelvecchi Piera; Cavani Stefano; Ercolini Sonia; Giannasi Arianna; Giannecchini Giulia; Marchetti Celeste; Marroni Andrea (Pallino); Mombellardo Michele; Nesi Davide;Orlando Lorenzo; Orsi Alessandra; Pierantoni Michela; Santerini Paolo; Suffredini Alessio; Togneri Davide. Componenti del vecchio consiglio di amministrazione, a cominciare dalla presidente uscente, ma anche volti nuovi e non manca la presenza di giovani. Si vota il 20 in prima convocazione alle 18 (ed eventuale seconda alle 19) e fino alle 21,30 presso la Sala Colombo.