Elezioni, prime manovre Il voto a Capannori scalda già i motori

Centrodestra unito a Capannori per le amministrative del 2024. Non potrebbe essere diversamente visto che l’ultimo successo nel Comune più esteso e più abitato della Piana risale al 1999 con l’allora sindaco Martinelli. Dal 2004 al 2024 due decenni di governo di centrosinistra, prima l’era di Giorgio Del Ghingaro, poi quella di Luca Menesini che terminerà il secondo mandato e non si potrà ricandidare. Le grandi manovre, a dodici mesi dal voto, accoppiato con le Europee, stanno cominciando.

Gli esponenti di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia (nel ricordo di Anthony Masini), si sono incontrati per stabilire questa intesa, che sembrava scontata, ma che così diventa ufficiale. Presenti Paolo Ricci per FdI, Giuseppe Pellegrini per il Carroccio e Matteo Scannerini per Forza Italia. "Un’amministrazione comunale proiettata solamente al consolidamento della propria immagine, che dopo 20 anni ininterrotti di governo mostra un’incapacità di incidere sulle vere problematiche che attanagliano famiglie e imprese, un’amministrazione al centro di importanti rilievi sul bilancio della Corte dei Conti".

"Fra noi massima armonia e l’inizio di un percorso condiviso e virtuoso - conclude la nota - e al di là di nomi e programmi, per il momento c’è il forte senso di responsabilità che ci sentiamo addosso incontrando ogni giorno cittadini e imprenditori che vogliono un cambio di passo e una svolta per governare il futuro". Il nome in pole position per il momento (la politica è volatile) è quello di Matteo Petrini consigliere di Fratelli d’Italia, primo partito nazionale. Sempre che non arrivi la sorpresa del rappresentante della cosiddetta "società civile", termine abusato, ma sempre in voga. La Lega ha avuto il candidato nel 2019, Salvadore Bartolomei. Forse si potrebbe scegliere una sintesi, la mediazione di Forza Italia che però non ha più i numeri di una volta. Vedremo.

E sull’altro fronte? Il centrosinistra, senza Menesini stavolta, parte da una base certa (Pd, Moderati, le civiche). Però lo scenario è cambiato. Si dovrà dialogare con il Terzo Polo: Azione, Italia Viva ed altro, fino al Movimento 5 Stelle. Non sono escluse nemmeno le Primarie di coalizione, non solo del Partito Democratico. A Capannori la sinistra le ha utilizzate soltanto nel 2014, con Menesini che prevalse su Silvana Pisani e Eugenio Baronti. Con o senza Primarie i nomi sono sempre quelli: Davide Del Carlo, Giordano Del Chiaro, Matteo Francesconi. Uno di questi potrebbe uscire dalle Primarie oppure dalle consultazioni allargate con i centristi.

Massimo Stefanini