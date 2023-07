Elezioni Aci Lucca, i candidati per il quadriennio 2023-2027

È tempo di elezioni per Aci Lucca: venerdì i soci sono chiamati al rinnovo del consiglio direttivo e del collegio dei revisori contabili, per il quadriennio 2023- 2027. Il seggio sarà nella sede centrale di Aci Lucca, in via Catalani 59, a Sant’Anna, dalle 10 alle 14. Può votare chi è socio da almeno il 1° marzo 2023, giorno in cui sono state indette le elezioni. Per il quadriennio 2023-2027, insieme al presidente uscente Luca Gelli, si sono ricandidati al consiglio direttivo il sindaco di Altopascio Sara D’Ambrosio, il pilota Mauro Lenci e Giovanni Biagi, avvocato e professionista stimato, legato a doppio filo al mondo del lavoro e della società civile. Completa la rosa dei candidati la professoressa Maria Pia Mencacci, attualmente socia della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Per il Collegio dei revisori, i candidati sono i membri uscenti Bruno Fabbri e Massimo Bernardo Leone.