Eletta la nuova commissione sportiva a Lucca

Conclusosi il 31 luglio, il procedimento elettorale ha visto coinvolti tutti i possessori di licenze sportive concorrente o conduttore rilasciate da Aci Lucca. Tutti i licenziati della provincia di Lucca sono stati, infatti, chiamati a esprimere la propria preferenza in merito all’elezione dei loro rappresentanti nella nuova commissione sportiva. A essere stati eletti sono Silvia Barsotti e Alessio Lucchesi per la Piana di Lucca, Riccardo Lombardi e Piero Taccini per la Mediavalle e Garfagnana e Luca Ragghianti per la Versilia. La commissione sportiva al completo sarà formata dal presidente, dal direttore e dal fiduciario AC Lucca, dai due presidenti delle associazioni di ufficiali di gara, dai presidenti di OSE e New Lucca Corse, titolari di licenza di organizzatori, da un rappresentante del settore kart, da un rappresentante del settore pista e dai cinque rappresentanti del settore rally.

Il nuovo gruppo di lavoro è pronto a partire da settembre per affrontare e discutere in maniera condivisa le varie questioni del motorsport lucchese in modo strutturato e in continuo dialogo tra la base e le istituzioni.

Rebecca Graziano