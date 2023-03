Ego Women Run 2023 La corsa dei record Oltre 750 partecipanti tra sport e beneficenza

Una miriade di palloncini rosa per lanciare il cuore oltre l’ostacolo. Con il sorriso e la gran voglia di esserci oltre 750 donne domenica hanno partecipato alla Ego Women Run 2023 dando vita a un nuovo record di partecipanti. Le nuvole non hanno intimorito né annebbiato il grande entusiasmo del “fiume rosa“ che si è dato appuntamento in prima mattina alla Ego Park di Sant’Alessio per la settima corsa non competitiva tutta al femminile, in collaborazione con Lucca Marathon che si è svolta lungo il circuito del Parco Fluviale.

Il ricavato infatti sarà devoluto al Centro Antiviolenza Luna, per sostenere le attività delle case di protezione e all’Associazione Silvana Sciortino, che si occupa di prevenzione e cura del tumore al seno e non solo. Ognuna con la propria andatura, anche con bambini e cani, le donne della Ego Women Run 2023 hanno dato vita a un evento da mettere in cornice. Era presente anche Anpana e altre associazioni e gruppi del territorio. Madrina dell’evento Chiara Maggenti, general manager dell’Atelier Damiano Carrara, che ha offerto una superlativa torta in tema. Tanti i partecipanti anche per le postazioni degli stand informativi e libere degustazioni, come il Polo Salute Lucca, l’Atelier Emè, La Badiola, Tambellini Crai, Le Bontà, il Fornaccio. All’arrivo, tutte le partecipanti, oltre al buffet, hanno trovato anche il piacevole accompagnamento musicale dei “The Roots Brothers “, Philip Franchini e Andrea Biagioni. Gli ingredienti c’erano proprio tutti per questa straordinaria Ego Women Run 2023 che ancora una volta è riuscita a superare se stessa, sempre e comunque in nome della solidarietà.