Ego Fit Fiesta, sei settimane di eventi open e appuntamenti speciali

Ego Fit Fiesta – Festival del wellness fitness dal 2 maggio al 17 giugno – invita tutti a tagliare il nastro di partenza martedì 2 maggio alle 19.30, con la prima Ego Run Color che “colorerà” il Parco Fluviale di tutta la sua vitalità, seguita da un wellness happy hour offerto ai partecipanti. Dal 2 maggio fino al 17 giugno, poi, animazione, sport, colore e divertimento, saranno gli ingredienti principali per invitare la città a non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Ogni settimana avrà un tema diverso che caratterizza corsi e classi speciali di fitness negli spazi interni ed esterni di Ego Wellness Resort ed Ego City Lab, per arrivare all’apice degli eventi.

La prima settimana è Move e con il 5 maggio ritorna la biciclettata in notturna dell’Ego Slow Roll, un’esperienza da vivere in compagnia, rinnovata da nuovi percorsi e con un ricordo speciale a sostegno della Fondazione Alice Benvenuti. Si passa così alla settimana Shape, dove tra gli innumerevoli appuntamenti, oltre al tradizionale Grill Party del 12 maggio, salta all’attenzione l’evento del 13 maggio, l’Ego Acqua Day, interamente dedicato ai benefici dell’acqua per la forma fisica. Segue subito la settimana Balance, orientata particolarmente alle discipline che favoriscono il fondamentale equilibrio tra corpo e mente, che raggiungeranno la sua meta sabato 20 maggio, con l’Ego Ikiday, incentrato sulle pratiche yoga, la meditazione e il prendersi cura di sé in modo gentile. La settimana successiva è Power, ed è subito fibrillazione per la Ego Fitness Night del 26 maggio, notte bianca del fitness con accesso gratuito al palinsesto che offre una 24 ore no stop tutta da scoprire. Si vola così verso la settimana Sport, e qui, oltre alle Società Sportive protagoniste dell’Ego Party Sport il 31 maggio, si apre il primo Open Ego Park Day. Gran finale con l’Ego Fruit Party del 17 giugno, in veste tutta nuova.