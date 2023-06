Egisto Di Nardo da Segromigno agli Usa Con la U.S. Army nella guerra di Corea

Egisto Di Nardo (nella foto), ragazzo di Segromigno in Monte emigrato negli Usa, combatté dal 1950 al 1953, soldato in Corea. Con affetto, lo ricordano la nipote Renata Di Riccio e il pronipote Franco Franceschini. Un ragazzo di Segromigno nella U.S. Army, grado di private, nella guerra di Corea. "Il soldato prega più di tutti gli altri per la pace, perché è lui che deve patire e portare le ferite e le cicatrici più profonde della guerra (Generale MacArthur)". "Un viaggio del cuore - racconta il pronipote - della sua famiglia che il 23 giugno 1946 partì da Genova, a bordo del transatlantico S.S. Marine Carp. Arrivarono a Ellis Island (l’isola delle lacrime) il 5 luglio 1946. Il mio prozio Egisto entra a far parte della U.S. Army e dopo l’addestramento viene inviato a più di 6500 miglia. La guerra scoppiò il 25 giugno 1950 e i negoziati di pace si conclusero dopo tre anni di intensi combattimenti con l’armistizio firmato nel villaggio di Panmunjeom, al confine tra le due Coree il 27 luglio 1953. Il mio prozio fu uno dei tanti eroi Toscani che servirono con onore la propria seconda bandiera. Oggi dobbiamo sempre ricordarli, perché altrimenti il coraggio e il sacrificio di tantissimi sarebbero stati vani".