Efficientamento energetico per scuole di infanzia: ecco dove

Efficientamento energetico delle scuole di infanzia della frazione di Marginone, in via Generale La Marmora e di località Chimenti, sulla Provinciale Romana. E’ il prossimo obiettivo del Comune di Altopascio che con le determinazioni numero 121 e 122 del 13 marzo, intende reperire finanziamenti che arriveranno anche dall’Unione Europea per questo settore. Sono state attivate le procedure finalizzate alla richiesta di contributo nel bando "Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica", finalizzato ad avviare una procedura ad evidenza pubblica per il finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione, di interventi di efficienza energetica anche attraverso la produzione di energia rinnovabile negli edifici delle amministrazioni comunali.

M.S.