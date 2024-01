Educazione ambientale, progetto didattico per oltre 1200 studenti

Il Consorzio di bonifica Toscana Nord si fa promotore di un corso ambientale al quale prenderanno parte 1200 studenti, unitamente alle associazioni di volontariato e aziende agricole. Il progetto si ispira all’attenzione nei confronti della sicurezza idraulica e all’interesse per l’ambiente che, come sottolineano dal Consorzio "è importante che inizi a partire dai banchi di scuola".

Il progetto, già in essere da alcuni anni, mira a far conoscere ai giovani il territorio del comprensorio. Tra le novità di questa edizione il “patto di adozione del corso d’acqua. "Gli studenti di cinque istituti – fanno sapere dal Consorzio di bonifica – oltre alle lezioni in aula che si stanno tenendo in questi giorni, inizieranno a collaborare con le associazioni di volontariato e le aziende agricole prendendosi cura di un torrente o un canale vicino alla scuola". Un’idea felice, dove la prossimità si sposa con l’attenzione verso l’ambiente. Ancora il Consorzio: "Gli Istituti che hanno preso parte al progetto complessivo, sono 20 e dislocati in tutto il Comprensorio:oltre 60 le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado che hanno dimostrato interesse al progetto e tra loro anche 6 nuove scuole: il liceo sportivo di Lucca, l’Istituto alberghiero di Seravezza e gli istituti comprensivi di Pietrasanta, San Concordio, San Vito e Santa Maria a Colle".

Ambiente è partecipazione, potremmo dire, tant’è che gli argomenti delle lezioni, insieme alle visite guidate, sono stati concordati con gli insegnanti e saranno realizzati tenendo conto dell’età degli studenti coinvolti, così da utilizzare argomenti e linguaggi adeguati. "L’attività didattica ha visto lezioni frontali nelle classi – spiega in una nota il Consorzio – ma anche appuntamenti speciali dedicati alla cura dell’ambiente; il Consorzio ha come obiettivo quello di promuovere la conoscenza del territorio attraverso la comprensione del sistema di scolo delle acque piovane, la loro raccolta, il funzionamento della falda acquifera, delle reti irrigue, la cura dei corsi d’acqua e, infine, il rapporto con gli ecosistemi fluviali".

Soddisfatto il presidente Ismaele Ridolfi: "Quello che facciamo da anni è un investimento sulle nuove generazioni finalizzato a far crescere la conoscenza del territorio dove vivono, i corsi d’acqua che lo attraversano, le attività del consorzio di bonifica e a conoscere e curare gli ambienti fluviali".

Maurizio Guccione