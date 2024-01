Ecumenismo, da oggi la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani

Oltre cento ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 15 anni parteciperanno oggi all’evento "Ecumenical day". Il ritrovo è fissato alle ore 15 nel Salone del Palazzo arcivescovile di Lucca per poi partire con la caccia al tesoro che si svolgerà per strade, piazze e chiese del centro storico. I partecipanti, attraverso il gioco, visiteranno in particolare la basilica di San Frediano, il Tempio Valdese in Via Galli Tassi, la Chiesa Ortodossa Romena S. Antonio il Grande e la chiesa di S. Giulia dei greco cattolici ucraini. La caccia al tesoro terminerà nella Sala Tobino di Palazzo Ducale.