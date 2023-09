Economia e spiritualità a Lucca: Festival per una città sostenibile

Dopo gli eventi di Prato, Scandicci, Capannori, il Festival Economia e Spiritualità arriva a Lucca, sua sede originaria, per poi concludere la programmazione in ottobre a Pistoia e in novembre a Pisa. Nato nel 2015, il festival riunisce economisti, artisti, giornalisti e rappresentanti delle diverse confessioni religiose.

Nelle sette edizioni precedenti ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Fanco Battiato, Simone Cristicchi, l’ex ministro del Tesoro Piero Barucci, Stefano Mancuso, Carlo Cottarelli, Massimo Cacciari, Umberto Galimberti, Pupi Avati, Stefano Zamagni, Leonardo Becchetti, Vinicio Capossela, Paolo Virzi’, Mario Capanna, Franco Cardini, Claudia Koll, Sabina Guzzanti, Vasco Brondi, Daniela Lucangeli, Alice, Sergio Staino e molti altri. il capitale spirituale è il tema del 2023, che vedrà ancora questi incontri: Alan Sorrenti, in concerto con il suo quartet (12 settembre, Cantagallo, Prato); il centenario della nascita di Don Milani, con Paolo Landi allievo di Barbiana e l’istituzione Don Milani (22 settembre, Borgo a Mozzano, chiesa San Jacopo); Alberto Melloni, storico (24 settembre, Scandicci); David Lumera, psicoterapeuta, in dialogo con padre Guidalberto Bormolini (25 settembre, convento Montesenario, Vaglia); Luigino Bruni, responsabile internazionale del progetto Economy of Francesco (27 settembre, Lucca, sala arcivescovato); tra ottobre e novembre (Pustoia e Pisa) sono stati invitati il teologo Vito Mancuso Grazia Francescato, già presidente del WWF, l’ex ministro dell’economia Giulio Tremonti e il conduttore televisivo Flavio Insinna. In particolare, sabato 16 settembre, dalle ore 11, presso l’auditorium della Fondazione Banca del Monte, Lucca ospiterà una giornata sulla sostenibilità , con un dibattito tra alcuni sindaci (Lucca, Pisa, Pistoia, Assisi, Viareggio, Capannori, Collesalvetti, Coreglia), moderato da Silvia Toniolo di Noi Tv, sul tema della città sostenibile che vedrà l’intervento da remoto del professor Enrico Giovannini, presidente della agenzia per lo sviluppo sostenibile, già ministro delle Infrastrutture nel governo Draghi e già presidente dell’Istat, introduzione del prof. Nicola Lattanzi, IMT.

Nel pomeriggio si terranno sessioni sulla decrescita, la tecnologia, la cooperazione e sul mediterraneo, tra cultura e migrazioni, con la presenza di Izzedin Elzir, Imam di Firenze in dialogo con Alessandro Bedini. Parteciperà il gruppo musicale “Voci del Mediterraneo” composto da Giulio D’Agnello, Paola Massoni, Federico Pietroni, Massimo Rinaldi.