Economia circolare e design. Il futuro parte dalla Lucchesia

Di economia circolare e di come la sostenibilità ambientale si coniughi, anche, con la rigenerazione sociale. È il futuro ed è la sfida che non deve trovarci impreparati. Lo sa bene Stefano Giovacchini, formatosi alla prestigiosa Accademia di Belle Arti di Firenze con una tesi in design dal titolo “Color-design, il colore disegnato”, specializzato in progetti di economia circolare.

Co-fondatore dell’azienda "R3direct" di Piano di Coreglia (partner Revet e Wasp) che si occupa di stampa 3D di piccolo, grande e grandissimo formato, è impegnato insieme ai soci nel dare vita a oggetti che nascono dal recupero della plastica, attraverso i granuli della frazione “sporca”, quella cioè che di solito non viene rigenerata.

"Ci occupiamo di rigenerazione urbana – sostiene Giovacchini – la nostra azienda è specializzata in arredi pubblici e privati ma l’attenzione mira, per esempio, alla stampa di sculture con un interesse importante per il settore artistico".

L’azienda di cui è co-fondatore Giovacchini, inoltre, si occupa anche di prodotti realizzati dai designer in materiale riciclato post-consumo. "A Coreglia – prosegue il designer – abbiamo creato anche una scuola estiva che si chiama “Smac” (scuola manifatturiera additiva di Coreglia, di cui è presidente, ndr), che ha un’impronta multidisciplinare e si rivolge a studenti universitari di arte e architettura o laureandi in designer, che possono apprendere le nozioni teoriche applicandole alle tecniche dei nostri laboratori".

Un campus formativo che già da quest’anno ha attirato molte persone arrivate anche dall’estero. Ed ecco che l’economia circolare transita, sì, dal recupero dei materiali, in questo caso i derivati delle materie plastiche, ma si trasforma anche in rigenerazione sociale. Perché il concetto è che anche in un piccolo paese, un borgo come Coreglia, può conciliarsi con l’attività manifatturiera, oggi decisamente in chiave moderna e sofisticata, contribuendo – e non è affatto da sottovalutare – a creare un focus di attenzione e di interessi diffusi in zone che, altrimenti, rischiano di rimanere testimoni del passato.

"Dal 2023 Smac è una Cooperativa Sociale Ets – prosegue Giovacchini – ed ha lo scopo di perseguire finalità civili, solidaristiche, culturali e di utilità sociale attraverso la divulgazione della stampa 3D e la valorizzazione delle aree interne; crediamo che la manifattura additiva sia il giusto mezzo per ottenere una produzione locale, sostenibile e capace di riportare valore economico ed umano nei piccoli centri e nelle aree interne, creando nuove professionalità qualificate e gratificanti".

Uno degli oggetti di rigenerazione urbana realizzato da R3direct si chiama U.S.E. (Urban, Safety Everyday), ovverosia la trasformazione di una barriera antiterrorismo in cemento, utilizzata nelle città e presente anche a Lucca.

"La plastica riciclata necessaria per la realizzazione di USE, circa 200kg – si legge nella descrizione – proviene interamente dal riciclo dei cartoni per bevande in poliaccoppiato effettuato dall’azienda Lucart".

Il progetto ha origine dalla tesi in architettura di Giulia Del Grande, che ha approfondito la questione legata al disegno degli spazi per prevenire il senso di paura nelle persone che vivono le città.

