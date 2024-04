”Eco lav-abile alla Rsa“. Un bilancio più che positivo ed esempio di buone prassi

Eco lav-abile. Bilancio positivo ed esempio di buone prassi per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità. E’ la lavanderia sostenibile e inclusiva, attivata da un anno all’interno della Rsa ‘Don Gori’ di Marlia, dove, nei locali del Centro diurno, si è svolto un incontro in cui sono stati illustrati i risultati dei primi 12 mesi dell’innovativo progetto.

Dopo gli interventi del sindaco di Capannori Luca Menesini, della direttrice di Zona distretto della Piana di Lucca per l’Azienda Usl Toscana nord ovest Eluisa Lo Presti e dei rappresentanti della Fondazione Cassa di Risparmio e della Fondazione per la coesione sociale, le caratteristiche e i dati sul servizio offerto sono stati presentati dalla presidente della cooperativa "Esse Q" Katy Pierucci e dalla responsabile degli inserimenti lavorativi area manager della "Esse Q", Francesca Giusti, insieme al presidente della cooperativa sociale "La Mano Amica" Luca Rinaldi.

La proposta è nata da una co-progettazione tra Capannori Servizi e le cooperative. L’attività si occupa del servizio per strutture socio-sanitarie con un nuovo sbocco in ambito turistico-ricettivo. I prezzi sono calmierati per chi versa in stato di bisogno. Nella struttura lavorano 8 persone, coadiuvate da tecnologie facilitanti ed innovative, possibili grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio. L’iniziativa si è rivelata sostenibile anche economicamente, fatto non trascurabile, per un progetto nel sociale che ambisce a non rappresentare una meteora ma un contesto di lavoro stabile.

Ma.Ste.