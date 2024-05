Ecco tutti i nomi di Alleanza RossoVerde. Sostengono la candidatura Del Chiaro

"Siamo la lista della sinistra e degli ecologisti capannoresi" - dichiarano i rappresentanti di Alleanza RossoVerde di Capannori, costituita da due partiti nazionali, Europa Verde - Verdi e Sinistra Italiana e da due associazioni del territorio, Sinistra con Capannori e Articolo 9, Ripensiamo il futuro. La lista, a sostegno di Giordano Del Chiaro, comprende 11 donne, 7 giovani sotto i 30 anni, insegnanti, studenti, pensionati.

Cristina Badulescu, anni 44 educatrice asilo nido, Alida Bondanelli, 69 anni imprenditrice turistica, Alfreda Bullentini, anni 68 insegnante in pensione, Lida Celli, anni 64 avvocata dipendente Ministero Giustizia, Francesco Cerasomma, anni 29 dipendente patronato, Marco Colombini, anni 59 libero professionista, Andrea Del Testa, anni 46 operatore sociale, Sara Fantozzi, anni 28 insegnante, Katia Franceschini, anni 49 insegnante, Silvia Frediani, anni 51 autista soccorritore 118, Leonardo Maccanti, 30 anni insegnante precario, Barbara Mencarini, 52 anni, dipendente Ministero Istruzione, Pietro Menichetti, 26 anni studente universitario, Matteo Michelini, 20 anni studente universitario, Lorenzo Mori, anni 21 studente universitario, Enea Nottoli, anni 52 insegnante, Alberto Paradisi anni 45 elettricista, Elena Pardini, anni 49 cuoca in agriturismo, Cosimo Pestelli, anni 21 studente universitario, Massimo Ragghianti, 68 anni tecnico informatico, Michele Ricci, anni 47, libero professionista, Silvia Sarti, anni 52 insegnante, Marco Tardelli, anni 61 impiegato tecnico, Anna Maria Viscione, anni 61 insegnante in ambito olistico.

Ma. Ste.