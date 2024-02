Ecco perché la zona andrà nella fascia ”A++”

"La modifica della suddivisione del territorio comunale ai fini dell’occupazione del suolo pubblico, è una misura che ha l’obiettivo di tutelare il principio di leale concorrenza tra le attività e da cui deriva una nuova ‘zona A++’, di cui farà parte la sola Piazza Anfiteatro, precedentemente inserita nella ‘zona A+’. La tariffa della suddetta nuova zona sarà normata e definita nei prossimi giorni".

Lo ribadisce l’assessore al Commercio Paola Granucci che sottolinea come la scelta sia arrivata in base a uno studio della Scuola Alti Studi Imt.

Uno studio, viene spiega dall’amministrazione, che è alla base della scelta di spostare le strade e piazze ricadenti nelle zone "sensibili" e di particolare valore monumentale (Anfiteatro, Santa Maria e Porta dei Borghi, San Francesco e zona Corso Garibaldi) nella classe di appartenenza immediatamente superiore a quella attuale, considerati i vantaggi ottenuti dalle attività che si trovano nelle aree in questione dall’intensa programmazione culturale e di eventi promossa dall’amministrazione fin dal proprio insediamento.

"Per scongiurare sul nascere narrazioni fantasiose o fraintendimenti – dice in proposito l’assessore con delega al commercio, Paola Granucci – precisiamo quindi ancora una volta che non siamo di fronte ad un aumento delle tariffe, ma ad un adeguamento delle zone. Le tariffe nelle varie zone restano infatti quelle che erano già in vigore. Una rimodulazione verso l’alto è invece prevista per le sanzioni, al fine di responsabilizzare i titolari di concessioni, in particolare le attività di somministrazione, ristabilendo un ordine che possa garantire la libera fruizione degli spazi pubblici, nonché una particolare attenzione al decoro e all’immagine della città".

"Diffondiamo anche una mappa – conclude – affinché possano essere chiare a tutti i cittadini e alle attività interessate, che hanno partecipato attivamente alla fase di concertazione, le modifiche e la nuova suddivisione delle aree".