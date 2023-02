Ecco perché la mammografia si fa in due sedi

In merito alla questione delle mammografie effettuate nella Cittadella della Salute “Campo di Marte” anche per le pazienti affette da tumore al seno – questione sulla quale si era espresso con toni abbastanza critici il Comitato Sanià, – l’Azienda Usl Toscana nord ovest precisa quanto segue.

"Alcune pazienti (e non tutte quelle inserite nel percorso) presentano una diagnosi per la quale prima dell’intervento è necessario, per la sicurezza dell’esito dell’intervento stesso, effettuare una mammografia che permetta l’individuazione precisa del tumore".

Questa procedura era finita al centro delle proteste del Comitato.

"Il processo di trasferimento verso “Campo di Marte” – precisa però la azienda sanitaria – è completamente organizzato dal personale Asl e quindi predisposto, in piena sicurezza, senza che la paziente si debba occupare di niente".

Il Comitato, oltre che a dubbi sulla procedura, aveva espresso perplessità sull’utilizzo della strumentazione per eseguire la mammografia. Anche in questo caso la Asl puntualizza il perché della scelta.

"La macchina – viene detto ancora – per la mammografia è dislocata a “Campo di Marte”, quindi in una sede territoriale, in quanto per ottimizzarne l’utilizzo, questa apparecchiatura è impiegata, con numeri significativi, per lo screening mammario finalizzato alla prevenzione del tumore al seno".

Analoghe perplessità erano state sollevate riguardo al percorso.

"Il percorso – chiarisce l’azienda sanitaria lucchese – viene quindi correttamente gestito e si inserisce nell’attività di prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno e del servizio ben strutturato garantito sia a Lucca che in Valle del Serchio. Sono infatti presenti in questo territorio tutte le professionalità e le competenze specifiche maturate in ambito senologico per seguire le donne in maniera adeguata, dalla prevenzione (screening) fino alla riabilitazione".

"Grazie – è la conclusione della azienda Usl Toscana Nord Ovest – a questo approccio multidisciplinare, ormai consolidato, l’ambito di Lucca può vantare una casistica rilevante e un adeguato percorso di accompagnamento completo pre e post operatorio"