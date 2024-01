Ecco l’infermiere di comunità

Si conclude anche in Valle del Serchio il percorso di ampliamento dell’attività dell’infermiere di famiglia e di comunità. Dallo scorso 18 dicembre, il servizio dell’Infermieristica di famiglia e di comunità (IFeC) è infatti presente su tutto il territorio della Valle grazie all’estensione del modello ai comuni di Borgo a Mozzano, Bagni di Lucca e Pescaglia. L’infermiere di famiglia e di comunità è il professionista responsabile della gestione dei processi infermieristici in ambito familiare e di comunità, per un’assistenza di natura preventiva, curativa e riabilitativa differenziata per bisogno e per fascia di età.

Svolge una funzione assistenziale, in stretta collaborazione con il medico di famiglia, per una presa in carico puntuale e attenta ai bisogni socio-sanitari dei pazienti e dei loro familiari. Questa modalità assistenziale, prevista dalla delibera regionale numero 597 del 4 giugno 2018, consente di assicurare al cittadino, alla sua famiglia, al caregiver e alla comunità un’assistenza personalizzata.

La Valle del Serchio offre dunque il servizio a tutta la popolazione residente con un totale di 4 team. Uno per Minucciano, Sillano-Giuncugnano, Piazza al Serchio, Camporgiano, San Romano in Garfagnana, Vagli Sotto; un secondo per Castiglione, Villa Collemandina, Pieve Fosciana, Castelnuovo di Garfagnana, Molazzana, Fosciandora, Careggine. Il terzo per Barga, Gallicano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli e l’ultimo per Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano e Pescaglia.