Ecco l’estate dell’Augusta Del Debbio, Giordano, Foa

Festival L’Augusta, ecco i nomi per l’estate: Marcello Foa, Boni Castellane con Paolo Del Debbio (nella foto), Mario Giordano e Gianluigi Paragone ospiti del festival a luglio Dopo le date invernali e primaverili, tornano per la quarta stagione gli ormai classici appuntamenti di luglio (3 – 14 – 18 -25) con il festival L’Augusta – La Fortezza delle Idee. Gli eventi, che godono del patrocinio gratuito del Comune di Lucca, si svolgeranno nel complesso della Casa del Boia. “Dopo il successo delle date invernali e primaverili, che ci hanno trasformato in un festival permanente che si snoda con incontri fissi durante tutto l’anno – spiega il presidente dell’associazione, Iacopo Di Bugno – torniamo al format originale delle date estive che copriranno tutto luglio”.

“Esordiremo lunedì 3 luglio con l’ex presidente della Rai Marcello Foa, che presenterà il suo libro ‘Il Sistema (invisibile)’. Torneremo poi venerdì 14 luglio con la presentazione di ‘In terra ostile’ di Boni Castellane, pseudonimo utilizzato da un giornalista del quotidiano La Verità, di cui nessuno conosce la reale identità, che verrà intervistato dal popolare giornalista Mediaset e nostro concittadino Paolo Del Debbio”. Martedì 18 luglio sarà invece la volta di Mario Giordano che presenterà il suo libro, appena uscito, ‘Maledette Iene. Quelli che fanno i soldi sulle nostre disgrazie’. Chiusura il 25 luglio con il giornalista e politico Gianluigi Paragone con il suo libro ‘Moderno sarà lei’, attraverso la forma del monologo teatrale”.